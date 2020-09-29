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    • 29.09.2020 Gazete
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    C'ev'id-19!

    yaşayanlar, ’na kaçtı. İlçenin nüfusu 35 ili geride bıraktı. Tam 424 bine çıktı! Ev kiraları ise tavan yaptı.

    C'ev'id-19!

    Pandemi, alışkanlıkları değiştirdi. yaşayan vatandaşlar, daha sakin bölgelere akın etti. Bunların başında, ünlü tatil beldesi Kuşadası geldi. Yaz tatillerini geçirmek için ilçeye giden turistlerin birçoğu geri dönmedi.

    117 bin olan nüfus, 424 bine kadar yükseldi. Bölgede, kiraların bin 500 liradan başlayıp, 3 bin 500'e kadar çıktığı belirtildi. 'dan 'na yerleşen Zülfü Uçan (70), "Coronavirüs salgını nedeniyle İstanbul'a geri dönmedik. Burası bize daha güvenli bir ortam sunuyor" dedi.

    TATLI HAYAT
    Covid-19 salgını sonrası izole tatile ilgi arttı. 'un eşsiz koyları mega yatlarla dolup taştı.

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