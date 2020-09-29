Bir dünya alarm

Pandemi, dünyayı etkisi altına aldı. Avrupa'da ikinci dalda paniği başladı. İspanya, Madrid'de sokağa çıkma yasağı uyguladı. Fransa'da günlük vaka sayısı 11 bini aştı! İngiltere'de ise vatandaşlar virüse karşı uygulanan karantinayı protesto etmek için sokağa çıktı.