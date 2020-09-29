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    • 29.09.2020 Gazete
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    Bir dünya alarm

    , dünyayı etkisi altına aldı. Avrupa’da ikinci dalda paniği başladı. , Madrid’de sokağa çıkma yasağı uyguladı. ’da günlük vaka sayısı 11 bini aştı! ’de ise vatandaşlar virüse karşı uygulanan karantinayı etmek için sokağa çıktı.

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