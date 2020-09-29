Kelimelerin nasıl yazıldığı sıkça araştırılan konular arasında yer alıyor. TDK sözlüğüne göre kelimelerin doğru yazılışını öğrenmek ve bu şekilde kullanmak büyük önem taşıyor. Merak edilen ve arama motorları üzerinden sorgulanan komodin ne demek? TDK sözlüğüne göre komidin nasıl yazılır? Sorusunun yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.
KOMODİN NE DEMEK?
Karyolanın yanı başına konulan üstü masa biçimindeki küçük dolap, komot.
KOMODİN NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin komodin mi, komidin mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı komodin şeklinde olmalıdır.
komidin (Yanlış kullanım)
komodin (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
"Yatağının yanına bir çift komodin siparişi verdi."