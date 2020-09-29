Kelimelerin nasıl yazıldığı sıkça araştırılan konular arasında yer alıyor. TDK sözlüğüne göre kelimelerin doğru yazılışını öğrenmek ve bu şekilde kullanmak büyük önem taşıyor. Merak edilen ve arama motorları üzerinden sorgulanan komodin ne demek? TDK sözlüğüne göre komidin nasıl yazılır? Sorusunun yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.