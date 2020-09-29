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    • 29.09.2020 11:13
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    ile ilgili yeni gelişme!

    Son dakika haberi... bir araya gelerek, ettikleri iddiası ile gözaltına alınan "" mensuplarından 3'ü tutuklandı.

    İHA
    İsimsizler Hareketi ile ilgili yeni gelişme!

    ağları üzerinden bir araya gelip "İsimsizler Hareketi" adı altında örgütlenerek ettikleri iddiasıyla adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

    Bilişim suçlarına yönelik aralıksız sanal devriye faaliyetlerini sürdüren Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada ağları üzerinden bir araya gelip "İsimsizler Hareketi" adı altında örgütlenen ve halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek, seçilmiş hükümeti yıpratmak ve kamuoyunda yankı uyandırmak amacıyla provokatif paylaşımlar yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik İstanbul'da 16 ilçede eş zamanlı operasyon düzenlemiş, devlet büyüklerine hakarette bulundukları da tespit edilen 19 kişi yakalanmıştı. Polisteki sorguları tamamlanan zanlılardan 18'i Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilirken, şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

    Söz konusu gruba yönelik operasyonda yakalanan şüphelilerden 5'i 'adli kontrol' şartıyla, 10'u da savcılık tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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