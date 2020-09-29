Doç. Dr. Yeşiltaş, Azerbaycan'ın son yıllarda Ermenistan'ın kışkırtıcı saldırılarına anlık müdahalelerde bulunmak suretiyle meşru müdafaa hakkını kullandığını aktararak, şunları söyledi:

"Teknolojik olarak kendini yenileyen, donatan Azerbaycan'ın Ermenistan saldırılarına karşılık vermesi değişti artık. Şimdi çok daha güçlü bir inanç ve irade var bu konuda. Azerbaycan'ın yeniden tahrik edilmesi Dağlık Karabağ'ın geri alınması sürecini başlatabilir. Azerbaycan çok hazırlıklıydı ve ilk defa çok ciddi bir karşılık verdiğini gördük."

"AZERBAYCAN DAĞLIK KARABAĞ'I KONTROLÜNE ALABİLİR"

Sahip olduğu doğal kaynakların Azerbaycan'a sağladığı katkıyı, gelişmeyi Ermenistan'ın çok net şekilde görmeye başladığını anlatan Doç. Dr. Yeşiltaş, Ermenistan'ın her fırsatta farklı noktalardan saldırılar düzenleyerek bunu zedelemeye çalıştığının altını çizdi.