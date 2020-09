Eğitim ve öğretime verdiği destekle dikkati çeken Kahramnankazan'ın edebiyat öğretmeni Belediye Başkanı Serhat Oğuz, anlamlı bir projeyi daha hayata geçirdi.

OTOBÜS DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Başkan Oğuz, Koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim gören, ancak teknolojiye ve internete erişim eksikliği yaşayan öğrencilerin de online eğitimlere katılması için Mobil EBA Destek Noktaları oluşturulması talimatını verdi. Başkan Oğuz'un talimatının ardından belediyeye ait bir otobüs bilgisayar ve internetle donatılarak, Mobil EBA Destek Noktası haline getirildi. Bu kapsamda otobüs 15 bilgisayar ve internet alt yapısı ile donatıldı.

GÖZLERİNİN İÇİ GÜLDÜ

Mobil EBA Destek Noktası düzenlenen törenle hizmete girdi. Çimşit Mahallesi'nde mevsimlik tarım işçisi ailelerinin yoğun olarak yaşadığı alanda düzenlenen törene, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Yıldırım, öğretmenler ve belediye meclis üyeleri katıldı. Törenin ardından hizmete giren Mobil EBA Destek Noktası ilk olarak, aileleriyle birlikte burada kurdukları çadırlarda yaşayan çocukları illerindeki kayıtlı oldukları okullarda öğretmenleriyle buluşturarak başladı. Aylar sonra ilk kez memleketlerindeki öğretmenlerini ve sınıf arkadaşlarını karşılarında gören çocukların mutlulukları görülmeye değerdi. Mobil EBA Destek Noktası sayesinde çocuklar dönüşümlü olarak ve gruplar halinde derslerine katılma imkânı buldu. Mobil EBA Destek Noktası'nın girişine kurulan ünitede ellerini dezenfekte eden çocuklara maske de dağıtıldı.

ÖĞRETMENDEN TEŞEKKÜR

Başkan Oğuz ders öncesinde çocukların okullarının bulunduğu illerdeki öğretmenleriyle de görüntülü olarak görüşerek, derslerinde başarılar diledi. Şanlıurfa Harran Türkoğlu İlkokulu Öğretmeni Sena Karlıoğlu, öğrencileriyle kendilerini buluşturduğu için Başkan Oğuz'a teşekkür etti. Başkan Oğuz ayrıca, çocuklara içinde tüm kırtasiye ihtiyaçlarının bulunduğu setler de hediye etti.

HER ÇOCUK BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Başkan Oğuz, 55 bin nüfuslu Kahramankazan'ın, 14 bine yakın öğrenci ve 1000'in üzerinde öğretmenin bulunduğu ilçelerinin bir eğitim kenti olduğunu belirterek, belediyenin tüm imkânlarıyla her zaman öğrenci ve öğretmenlerin yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini söyledi. Ankara'da ilk kez hayata geçirilen bu anlamlı projeyi hizmete sokmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Oğuz, "Koronavirüs salgını nedeniyle aylardır okullarından uzak kalan öğrencilerimiz artık uzaktan eğitimle de olsa derslerine başladı. Biz de bu süreçte uzaktan eğitime katılma imkânı bulamayan yavrularımız için bu Mobil EBA Destek Noktası'nı oluşturduk. İlçemizde yaşayan her çocuk bizim için çok önemli. Onların dertleriyle dertleniyor, sevinçleriyle seviniyoruz. Bugün onları yeniden öğretmenleriyle, arkadaşlarıyla buluşturarak derslerine katılmalarını sağlamak bizler için büyük mutluluk. Önümüzdeki günlerde ihtiyaç duyulması halinde Mobil EBA Destek Noktalarının sayısını artıracağız" diye konuştu.

ÇOK MUTLUYUZ ÖĞRETMENİM

Mevsimlik tarım işçisi aileler de Başkan Oğuz'a kendilerini ve çocuklarını unutmadıkları için teşekkür ederek, "Allah sizden razı olsun. Bizler burada çalışırken yavrularımız da okullarına devam edebilecek" dedi. Çocuklar ise öğretmen olduğunu öğrendikleri Oğuz'a, "Çok mutluyuz öğretmenim. Annemiz babamız tarlada çalışırken bizler de öğretmenlerimiz ve arkadaşlarımızla derslerimize devam edebileceği^" yeklinde konuştu.