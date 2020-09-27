İBB Meclisi tarafından İBB mülkiyetinde bulunan gazete ve ürün satış büfelerinin yetkisi İBB iştiraki Kültür A.Ş'ye devredilmesiyle gelen ortalama yüzde 500'lük zammın ardından konuşan İstanbul Tekel ve Gazete Bayileri Odası Başkanı Ferihan Karasu, İBB'nin kira yardımında bulunmadığını oluşturulan algıyla da vatandaşa yanlış bilgi verildiğini belirtti.

Karasu yaptığı açıklamada, "Bu olay İBB Meclisi'nde AK Parti grubunun büfelere yapılan zamları açmasının ardından söz alan CHP grup sözcüsü Tarık Balyalı'nın bizler için 'yandaş, yancı ve rantçı' demesiyle başladı. Ben kendim CHP üyesiyim ancak konu emek ve ekmek mücadelesi olunca siyaset yapmam. Biz rantçı değiliz. İBB konuyla ilgili yaptığı açıklama ile kendini açığa çıkartıyor. Tarık Balyalı'nın açıklamasıyla 2018'deki kira gelirleri ile 2019'daki kira gelirleri arasında yüzde 22 artış olduğunu belirtiyor. Büfe sayısı ise 1 yıl içinde 181'den 176'ya düşmüşken kiralarımıza yüzde 22 zam yapıldığını kendisi söylüyor. Ancak açıklamada diyorlar ki 2015'ten bu yana zam yapılmamış. Aksine 2015'ten bu yana her yıl düzenli olarak TEFE-TÜFE oranında zam yapılmış ve son 5 yılda yapılan zam oranı yüzde 90'dır" dedi.

'HİÇ ALINMAYACAK DENİLDİ ZAMLI OLARAK ÖDEDİK'

İBB Başkanı İmamoğlu'nun 'Büfelerden pandemi sürecinde hiç kira almayacağız' açıklamasına rağmen Kültür A.Ş'nin 9 aylık kiraların tamamını zamlı olarak istediğini belirten Karasu, "Burada da bir algı yapıldı. Vatandaşta zannediyor ki büfeler 9 aydır kira ödemiyor beleşe oturuyorlar. Hayır! 16 Temmuz'daki İBB Meclisinde Kültür A.Ş'ye yetki verildi. Onlar da bizden birikmiş 9 aylık kirayı zamlı olarak istedi. Ama zaten pandemi sürecinde bayiler kapalıydı. İmamoğlu'nun 'hiç kira almayacağız' açıklamasına rağmen biz bu parayı ödedik. Ardından da 'yenileme' adı altına büfelerin kiralarına ortalama yüzde 500 zam yapıldı. Yeni büfelerin ise 1 yıl sonra işletmeye alınması planlanıyor.