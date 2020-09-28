"BUGÜN GÜZEL VE TARİHİ BİR GÜN"

Avukat Mustafa Doğan İnal: "Bugün güzel ve tarihi bir gün.. Azimle, inançla ve emekle çıkılan yolda bugün baromuzun kuruluş genel kurulunu yapıyoruz. Bugün itibariyle baromuz tüzel kişilik kazanmış olacak. Emeği geçen herkesi tekrar tebrik ediyorum"

Avukat Mustafa Korkut: "Zorunlu değil tercih edilen baro ilkesiyle hareket edecek mesleğe meslektaşa yenilikle hizmet edecek İstanbul 2 Nolu baromuz hukuk camiamıza hayırlı uğurlu olsun"

"HAYIRLI UĞURLU OLSUN"

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız: "İstanbul 2 Nolu Baro'nun kuruluş genel kurulu yapılmıştır. Görev alan meslektaşlarıma başarılar dilerim. Hayırlı uğurlu olsun"