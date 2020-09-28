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    • 28.09.2020 23:44
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    Son dakika: ler açılacak mı? 'ten flaş açıklama

    Son dakika haberi... Yüksek Öğretim Kurumu (), lerin açılması konusunda, “Sağlık Bakanlığının tavsiye kararının üniversitelere bildirilmesinden sonra bu konu tekrar gündeme gelmemiştir” açıklamasında bulundu.

    Üniversiteler açılacak mı?

    lerin 1 Ekim sonrası açılmasına yönelik karar alındığı iddialarına 'ndan yalanlama geldi.

    'ten yapılan yazılı açıklamada, "'Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Yekta Saraç açıkladı: Covid-19 tedbirleri kapsamında üniversitelerimizin açılmasına karar verilmiştir. Üniversitelerimiz 1 Ekim sonrası için akademik takvimlerini yüz yüze olacak şekilde hazırlayabilirler' şeklinde paylaşımlar yer almaktadır ve bazı gazeteci arkadaşlarımız bu açıklamanın doğruluğunu teyit etmek istemişlerdir. Başkan beyin bu türden bir açıklaması bulunmamaktadır. Sağlık Bakanlığının tavsiye kararının üniversitelere bildirilmesinden sonra bu konu tekrar gündeme gelmemiştir" denildi.

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