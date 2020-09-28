Samsun Atakum Belediye Başkanı Covid-19 oldu

Koronavirüs şüphesi üzerine başvurduğu hastanede test yapılan Atakum Belediye Başkanı CHP'li Cemil Deveci'nin sonuçlarının pozitif çıktığı bildirildi. Deveci'nin sağlık durumunun iyi olduğu evinde karantinada dinlendiği belirtildi.

Karantinadaki Deveci'nin kişisel Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Kıymetli yurttaşlarım; Şüpheli bir temas neticesinde yapılan Covid-19 testim pozitif, eşim Gülay Deveci'nin ise negatif çıktı. Sağlık durumumuz gayet iyi. Bir an önce tedavi sürecimi tamamlayıp, halkım için çalışmaya devam etmek istiyorum"