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    • 28.09.2020 15:49
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    Atakum Belediye Başkanı Covid-19 oldu

    Son dakika haberleri... ’un Atakum İlçesi Belediye Başkanı ’nin Koronavirüs testinin pozitif çıktığını, sağlık durumunun ise gayet iyi olduğunu duyurdu.

    Samsun Atakum Belediye Başkanı Covid-19 oldu

    Koronavirüs şüphesi üzerine başvurduğu hastanede test yapılan Atakum Belediye Başkanı 'li 'nin sonuçlarının pozitif çıktığı bildirildi. Deveci'nin sağlık durumunun iyi olduğu evinde karantinada dinlendiği belirtildi.

    Karantinadaki Deveci'nin kişisel Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:

    "Kıymetli yurttaşlarım; Şüpheli bir temas neticesinde yapılan Covid-19 testim pozitif, eşim Gülay Deveci'nin ise negatif çıktı. Sağlık durumumuz gayet iyi. Bir an önce tedavi sürecimi tamamlayıp, halkım için çalışmaya devam etmek istiyorum"

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