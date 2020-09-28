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    • 28.09.2020 15:32
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    Son dakika: Genel Başkan Yardımcısı 'dan 'li 'e !

    Son dakika haberi... ’ın ’da sivilleri hedef alan saldırısı ardından da Azerbaycan’dan gelen yanıt ve bir yandan da muhalefetin bu konudaki tavrı… Genel Başkan Yardımcısı , A Haber canlı yayınında bu konularla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yıldırım, 'li 'ün skandal Azerbaycan açıklamasına göstererek, "Çeviköz’ün söylediği sözler bizi derinden yaraladı. CHP ’nin güdümüne girmiştir. ’nın partisinin güdümündedir" ifadelerini kullandı.

    CHP HDP’nin güdümünde

    'ın 'da sivilleri hedef alan saldırısı ardından da Azerbaycan'dan gelen yanıt ve bir yandan da muhalefetin bu konudaki tavrı… Genel Başkan Yardımcısı , A Haber canlı yayınında bu konularla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

    İşte o açıklamalardan satır başları;

    AZERBAYCAN GEREĞİNİ YAPMIŞTIR

    Ermenistan'ın işgalci ve terörist tutumu yıllarca devam etmektedir. Şu anda Karabağ sorunu devam etmekte Azerbaycan da gereğini yapmıştır. Gayet iyi görüyoruz iki devlet mantığı vardır.

    CHP BİZİ DERİNDEN YARALADI

    Üzülerek izlediğimiz bir hadise 'nin yetkilisi 'ün söylediği sözler bizi derinden yaralamıştır. Bir insan ülkesine bu kadar düşman olabilir. Azerbaycan ve arasında herhangi bir ayrım yoktur. Biz tek millet iki devletiz. Ermenistan kavgayı başlatmıştır. Saldırıyı başlatan Ermenistan'dır. Sivil yerleşim bölgelerine saldırı başlatmıştır durup dururken ortada hiçbir şey yokken. Türkiye'ye düşen kardeşinin yanında yer almaktır. Kardeşinin karşısında değil. Sayın Ünal Çeviköz'ün söylediği CHP'nin ikircikli dış politikası burada da sahaya yansıdı.

    CHP HDP'NİN GÜDÜMÜNDEDİR

    CHP 'de de Türkiye'nin karşısındadır. Burada da ne işimiz var Azerbaycan'ın yanında diyorlar. Onlar bizim kardeşimiz ne işimiz olacak? Elbette ki Azerbaycan toprağını savunurken biz de onun yanında olacağız. Buradaki gelinen nokta acı bir noktadır. CHP 'nin güdümüne girmiştir. 'nın partisinin güdümündedir. HDP'nin söylemlerini söylemeye başlamış HDP ile birlikte siyaset yaparken işte körle yatan şaşı kalkar noktasına gelmiştir.

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