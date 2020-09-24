Kuruluş müracaatında, kuruluş talebini içeren dilekçe ile 2 bin avukatın imzasının ve bu avukatların belirlediği 4 kişilik kurucular kurulunun isimlerinin yer aldığı liste Türkiye Barolar Birliği'ne verilecek. Birlik, kuruluş işlemlerini yerine getirmek üzere kurucular kurulunu görevlendirecek.

FEYZİOĞLU: KANUNUN DEVRİM NİTELİĞİNDEKİ YÖNÜ İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'İN VESAYETİNE VE TAHAKKÜMÜNE SON VERMESİDİR

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, TBMM Genel Kurulunda, "Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nde yer alan, "Avukat sayısı 5 binden fazla olan illerde, asgari 2 bin avukatla baro kurulabilecek" maddesinin devrim niteliğinde olduğunu açıklamıştı.

"Türkiye Barolar Birliği geçen 51 yılda Türkiye'deki baroların birliği olmaktan çıkmış, İstanbul, Ankara ve İzmir'deki baroların bir araya gelip dilediğini yaptırma gücüne kavuştuğu, Türkiye'nin büyük çoğunluğunu Anadolu vilayetlerinin figüran rolüne dönüştürdüğü bir hale gelmiştir. Kanunun devrim niteliğindeki yönü İstanbul, Ankara ve İzmir'in vesayetine tahakkümüne son vermesi, Türkiye'deki tüm baroları 1969'daki kuruluş ruhunda olduğu üzere Barolar birliği kurucu asli unsuru haline getirmesidir."

Feyzioğlu, kanun düzenlemesiyle barolar birliğinin çatısının güçlendiğini ifade etmişti.