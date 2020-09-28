İstanbul'da yaşayan 12 yıllık evli Şükriye- Cemal Arslan çiftinin hayatı atv'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına yazdıkları mektupla değişti. Sunucu Müge Anlı'nın geçen yıl 'Hayallerinizi bana yazın. Gerçekleştirebildiğim olursa başımla birlikte ne mutlu' deyince annelik özlemiyle yanıp tutuşan Şükriye Arslan tüp bebek isteğini yazıya döktü. Bu dileğe kayıtsız kalmayan ekip harekete geçti. Tüp bebek için tedavi süreci başladı. 12 yıllık özlemi bitiren müjdeli haber geldi... Hamile kalan Arslan nur topu gibi bir erkek evlat dünyaya getirdi. Bebeğine ise doktorunun Hünkar adını verdi. Çiçeği burnunda anne, "Bu mutluluğumuz teşekkürle izah edilemez" dedi.