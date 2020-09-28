KYK burs başvurusu ne zaman? 2020 KYK burs başvurusu başladı mı? KYK burs ücreti ne kadar? Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) sayesinde öğrenciler burs ve kredi imkanlarından faydalanabiliyor. Üniversite okuyan öğrenciler böylelikle maddi açıdan daha rahat bir eğitim hayatı geçiriyor. Bu yıl üniversiteye kaydolan öğrenciler yapılacak burs açıklamalarını merakla bekliyor. Peki, KYK burs başvurusu ne zaman? KYK burs ücreti ne kadar? İşte detaylar…
KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?
KYK burs başvurularıyla ilgili herhangi bir açıklama henüz yapılmadı. Açıklama yapıldığı takdirde haberimizden öğrenebileceksiniz.
BURSTAN YARARLANACAK ÖĞRENCİLER
–Ön lisans öğrencileri,
–Lisans öğrencileri,
–İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.
–Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)
–ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,
–Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,
burstan yararlanabilmektedir.
BURS NEDİR ?
Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.
ÖĞRENİM KREDİSİ NEDİR?
Yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır.
Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.
2020 KYK BURS VE KREDİSİ NE KADAR?
2020 yılında burs/kredi miktarı 500 liradan 550 liraya çıktı. Burs/kredi miktarı lisans öğrencilerine 550 lira, yüksek lisans öğrencilerine 1.100 lira, doktora öğrencilerine ise 1.650 lira olarak ödeniyor.
KYK burslarının hesaba geçiş saati aydan ayda değişkenlik gösterebiliyor. Bursların yatırıldığı saat ile alakalı net bir saat vermek mümkün olmasa da geçmişe bakarak burs ücretlerinin genellikle 00:00 ila 03:00 arasında yatırılıyor. Ödemeler T.C. kimlik numarasının son rakamına göre yapılıyor.