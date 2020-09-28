Çıtır lahmacun nasıl yapılır? MasterChef lahmacun tarifi sizlerle!

TV8'in fenomen yarışması Masterchef ilgiyle takip ediliyor ve burada yapılan lezzetlerin de tarifleri araştırılıyor. Bu akşam MasterChef menüsünde çıtır lahmacun var ve bu lezzeti en iyi yapan kaptanlığı kazanacak. Peki çıtır lahmacun nasıl yapılır? MasterChef lahmacun tarifi nedir? Zamanınızı çok almayacak ve tadı damaklarda kalacak olan çıtır lahmacunun yapılışını haberimizden öğrenebilirsiniz.
ÇITIR LAHMACUN TARİFİ
Malzemeler:
Hamuru için
yarım su bardağı ılık süt
1 su bardağı ılık su
1 yemek kaşığı maya
1silme tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı şeker
4 su bardağı un
İç malzemesi için:
300 gr orta yağlı kıyma
2 adet büyük soğan
2 tane biber
1 tane domates
2 diş sarımsak
1 yemek kaşığı salça
kimyon, karabiber,
maydanoz
yarım çay bardağı sıvıyağ
Yapılışı:
Sütü ve suyun yarısını kaba alıyoruz üzerine şekeri ve mayayı ekleyip karıştırıyoruz tuz ve unu yavaş yavaş ilave ediyoruz elimizi ıslayarak yumuşak bir hamur oluncaya kadar yoğuruyoruz.
Hamuru mayalanmaya bırakıyoruz
iç malzemesini hazırlamaya geçiyoruz. Sebzeleri rondoya alıyoruz ve çekiyoruz kıymayla karıştırıyoruz baharatlarını salçayı ve sıvı yağı ekliyoruz kıymanız yağlıysa sıvı yağı azaltabilirsiniz
Fırını 250 dereceye ısıtıyoruz
Mayalanan hamuru mandalina büyüklüğünde bezelere ayırıyoruz 14-16 adet beze çıkacaktır.
Pasta tabağı büyüklüğünde ince açıyoruz unlanmış fırın tepsisinin iki köşesine koyuyoruz. üzerine 1 yemek kaşığı kadar iç harç koyup yayıyoruz ısınan fırında orta rafına koyuyoruz dikkatli olalım 2-3 dkda pişecektir. Diğer bezelerede aynı işlemi yapalım fırından çıkan lahmacunları üstüste koyalım üzerine peçete kapatalım kurumasın bezde örtebilirsiniz.
Yanında maydanoz ve ayranla servis yapalım.
Dikkat edeceğimiz noktalar: unlu zeminde açıyoruz fakat fazla ununu silkeleyip üzerine harç sürüyoruz. Fırına gelecek kısım hafif unlu kalabilir.
Fırın tepsisini yağlamıyoruz sadece un serpiyoruz. İlk seferden sonra unlamanıza gerek yok.
Fırında fazla tutmuyoruz kızarmaya başlayınca alıyoruz kurutmuyoruz.
Sıcak olarak servis yapıyoruz bir süre sonra sıcağıyla yumuşayacaktır. Hamur malzemesinde sütü çıkarabilirsiniz tek kural ısınmış fırına sürülmesi ve 2-3 dkda pişmesi. Lahmacun içinide kendi tarifinizle yapabilirsiniz.
Afiyet olsun