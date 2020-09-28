Çıtır lahmacun nasıl yapılır? MasterChef lahmacun tarifi sizlerle!

Yapılışı:



Sütü ve suyun yarısını kaba alıyoruz üzerine şekeri ve mayayı ekleyip karıştırıyoruz tuz ve unu yavaş yavaş ilave ediyoruz elimizi ıslayarak yumuşak bir hamur oluncaya kadar yoğuruyoruz.

Hamuru mayalanmaya bırakıyoruz

iç malzemesini hazırlamaya geçiyoruz. Sebzeleri rondoya alıyoruz ve çekiyoruz kıymayla karıştırıyoruz baharatlarını salçayı ve sıvı yağı ekliyoruz kıymanız yağlıysa sıvı yağı azaltabilirsiniz

Fırını 250 dereceye ısıtıyoruz

Mayalanan hamuru mandalina büyüklüğünde bezelere ayırıyoruz 14-16 adet beze çıkacaktır.

Pasta tabağı büyüklüğünde ince açıyoruz unlanmış fırın tepsisinin iki köşesine koyuyoruz. üzerine 1 yemek kaşığı kadar iç harç koyup yayıyoruz ısınan fırında orta rafına koyuyoruz dikkatli olalım 2-3 dkda pişecektir. Diğer bezelerede aynı işlemi yapalım fırından çıkan lahmacunları üstüste koyalım üzerine peçete kapatalım kurumasın bezde örtebilirsiniz.

Yanında maydanoz ve ayranla servis yapalım.

Dikkat edeceğimiz noktalar: unlu zeminde açıyoruz fakat fazla ununu silkeleyip üzerine harç sürüyoruz. Fırına gelecek kısım hafif unlu kalabilir.

Fırın tepsisini yağlamıyoruz sadece un serpiyoruz. İlk seferden sonra unlamanıza gerek yok.

Fırında fazla tutmuyoruz kızarmaya başlayınca alıyoruz kurutmuyoruz.

Sıcak olarak servis yapıyoruz bir süre sonra sıcağıyla yumuşayacaktır. Hamur malzemesinde sütü çıkarabilirsiniz tek kural ısınmış fırına sürülmesi ve 2-3 dkda pişmesi. Lahmacun içinide kendi tarifinizle yapabilirsiniz.

Afiyet olsun