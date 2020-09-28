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    • 28.09.2020 13:22
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    Son dakika: 'ın kuzeyinde 'ya ait malzemeler ele geçirildi

    Son dakika haberine göre Milli , 'ın kuzeyinde terör örgütü ’ya ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi.

    AA
    PKK'ya çok ağır darbe! Görüntüler geldi

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü 'nın, 'ın kuzeyindeki silah ve mühimmatlarına yönelik arama tarama faaliyetlerinin devam ettiği belirtildi.

    Açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde arama tarama ve keşif/gözetleme faaliyeti icra eden komandoların, terör örgütü PKK'ya ait 3 AK-47 piyade tüfeği, 1 M16 piyade tüfeği, 13 el bombası, 7 RPG-7 mühimmatı, 600 Biksi mühimmatı, 6 RPG-7 sevk fişeği, 2 telsiz, 2 dürbün ve 2 kamera ile çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirdiği kaydedildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ait malzemeler ele geçirildi
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