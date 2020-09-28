Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'nın, Irak'ın kuzeyindeki silah ve mühimmatlarına yönelik arama tarama faaliyetlerinin devam ettiği belirtildi.





Komando birliklerimiz tarafından Irak kuzeyinde icra edilen arama tarama faaliyetlerinde, terör örgütü PKK'ya ait; 3 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet M16 piyade tüfeği, 13 adet el bombası ve çok sayıda mühimmat ile muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.https://t.co/ZSfSSPc50x pic.twitter.com/HdVwdN8ICo — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 28, 2020

Açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde arama tarama ve keşif/gözetleme faaliyeti icra eden komandoların, terör örgütü PKK'ya ait 3 AK-47 piyade tüfeği, 1 M16 piyade tüfeği, 13 el bombası, 7 RPG-7 mühimmatı, 600 Biksi mühimmatı, 6 RPG-7 sevk fişeği, 2 telsiz, 2 dürbün ve 2 kamera ile çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirdiği kaydedildi.



