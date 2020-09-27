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    • 27.09.2020 17:12
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    'den gelen destek mesajları Başbakanı Nikol 'ı korkuttu!

    Son dakika haberi... 'den 'a peş peşe gelen destek mesajları Başbakanı Nikol 'ı korkuttu. Paşinyan uluslararası toplumu, Türkiye’nin Karabağ’a müdahalesini engellemeye çağırdı. Azerbaycan'da sivilleri hedef alan Ermenistan'ın Başbakanı, Türkiye'nin eylemlerinin yıkıcı olabileceğini iddia etti.

    Ermeniler tırstı! Türkiye müdahale etmesin

    ve arasındaki gerilim sürerken Ermenistan Başbakanı Nikol 'dan açıklaması geldi. Paşinyan yaptığı açıklamada "Uluslararası toplumu, Türkiye'nin Karabağ'a müdahalesini engellemeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

    ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRIDA BULUNDU

    Türkiye'nin Azerbaycan'a destek mesajları Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı korkuttu. Paşinyan "Uluslararası toplumu, Türkiye'nin Ermenistan'ın Azerbaycan ile bölgesi konusundaki ihtilafına karışmasını engellemeye çağırıyoruz" açıklamasını yaptı.

    YIKICI OLABİLİRMİŞ!

    Paşinyan, Türkiye'nin davranışlarının Güney Kafkasya ve komşu bölgeler için yıkıcı sonuçları olabileceğini iddia etti.

    Türkiye, Ermenistan ve Azerbayca arasındaki çatışma sonrasında Azerbaycan'a tam desteğini açıklamış Ermenistan'ın sivilleri hedef alan eylemlerini kınamıştı.

    ERDOĞAN'DAN TAM DESTEK KORKUTTU

    , Ermenistan'ın saldırılarına sert tepki göstererek "Türk Milleti her zaman olduğu gibi bugün de tüm imkanlarıyla Azerbaycanlı kardeşlerinin yanındadır" açıklamasını yapmış ve uluslararası toplumu Ermenistan işgaline karşı durmaya çağırmıştı.

    AZERBAYCAN ASKERİ KOMUTANLIĞI'NDAN ERMERNİSTAN'A "TESLİM OLUN" ÇAĞRISI

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan Askeri Komutanlığının işgal altındaki Ağdere bölgesindeki Ermeni silahlı kuvvetlerinin garnizon komutanına "direnmemeleri ve teslim olmaları" çağrısında bulunduğunu açıkladı.

    Can kayıplarını önlemek adına "teslim olun" çağrısı

    Bakanlıktan yapılan açıklamada söz konusu çağrının can kayıplarının artmaması adına yapıldığı belirtildi.

    "Silahlı herkes etkisiz hale getirilecek"

    Bakanlığın yaptığı açıklamanın devamında, Ermeni garnizonunun teslim olması durumunda, savaş esirlerine ve sivil rehinelere, Cenevre Sözleşmesi ve diğer uluslararası hukuk normlarına uygun olarak muamele edileceği; Ermeni güçlerinin direnişinin sürmesi durumunda ise silahlı herkesin etkisiz hale getirileceği kaydedildi.

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