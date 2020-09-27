KPSS'de hatalı soru iddiası! Soru iptali olacak mı? ÖSYM’den KPSS açıklaması geldi mi?

KPSS lisans sınavının tamamlanmasının ardından soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı. Doğru ve yanlışlarını kontrol eden adaylar bazı sorularda hatalar olduğunu düşünürken sosyal medyada bu konu oldukça büyüdü. KPSS'de hatalı soru iddiasının ardından soru iptalinin olup olmayacağı merak edilirken gözler ÖSYM'ye çevrildi. Peki ÖSYM, KPSS lisans hatalı soru iddiaları ile ilgili açıklama yaptı mı?
KPSS SORU İPTALİ OLACAK MI?
Sosyal medya platformu Twitter üzerinde , "KPSSSoruHataları" hashtagı altında paylaşım yapan adaylar, KPSS 'de hatalı olarak gördükleri soruları paylaşmaya başladı.
Birçok aday, hatalı olarak gördükleri soruları CİMER aracılığıyla gönderdi ve şikayetleri paylaştı.
Sosyal medyada paylaşım yapan adaylar, 13 soruda hata olduğunu belirtiyor. ÖSYM'den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.
KPSS LİSANS SORU VE CEVAPLARI NASIL İNCELENİR?
2020-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) Oturumlarının Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı
06 Eylül 2020 tarihinde uygulanan 2020-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) oturumlarının Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının % 10'ları aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 14 Eylül 2020 tarihinde saat 14.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.
Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.
KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS lisans sonuçları 22 Ekim'de erişime açılacak.
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.