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    • 26.09.2020 16:18
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    Yenibosna'da vatandaşı darp edip 7 metre yükseklikten atan 5 şahsın serbest bırakılmasına ilişkin inceleme

    Son dkaika haberi... Birinci Dairesi, Yenibosna’da dere yatağında bir vatandaşı darp edip 7 metre yükseklikten atan 5 şahsın serbest bırakılmasına ilişkin inceleme başlattı.

    Sabah
    Sema Alim Dalgıç


    Hakimler Savcılar Kurulu Birinci Daire Başkanı ; İstanbul/Yenibosna'da dere yatağında bir vatandaşı darp edip 7 metre yükseklikten atan 5 şahsın serbest bırakılmasına ilişkin inceleme başlatıldığını açıkladı.



    Halil Koç, sosyal paylaşım sitesi Twiiter'daki şahsi hesabından yaptığı açıklamada; "İstanbul'da meydana gelen ve şüphelileri hakkında 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs, Yağma, Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' fiillerinden yapılan soruşturma esnasında faillerin serbest bırakıldığı iddiaları ile ilgili olarak HSK Birinci Dairesi'nce inceleme başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.


    TUTUKLAMAYA YÖNELİK KARAR ÇIKARILDI
    Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine dere yatağında bir vatandaşı darp edip 7 metre yükseklikten atan 5 şahıs hakkında dün tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.

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