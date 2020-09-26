Yenibosna'da vatandaşı darp edip 7 metre yükseklikten atan 5 şahsın serbest bırakılmasına ilişkin inceleme

İstabul'da meydana gelen ve şüphelileri hakkında"Kasten adam öldürmeye teşebbüs,Yağma, Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma"fiillerinden yapılan soruşturma esnasında faillerin serbest bırakıldığı iddiaları ile ilgili olarak HSK Birinci Dairesi'nce inceleme başlatılmıştır.