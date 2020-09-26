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    • 26.09.2020 09:13
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    Son dakika: Hakkari'deki Cilo ve "milli park" oldu

    Son dakika haberine göre, Hakkari'deki Cilo ile bölgesi "milli park" olarak belirlendi. ve Sat Dağları Milli Parkı'nın alanı 27 bin 500 hektar olarak tespit edildi.

    Haberler Güncel Son dakika: Hakkari'deki Cilo ve Sat Dağları "milli park" oldu
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