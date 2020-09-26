Hakkari'deki Cilo ile Sat Dağları bölgesi "milli park" olarak belirlendi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
27 BİN 500 HEKTAR
Hakkari Cilo ve Sat Dağları Milli Parkı'nın alanı 27 bin 500 hektar olarak tespit edildi.
Son dakika: Hakkari'deki Cilo ve Sat Dağları "milli park" oldu
Son dakika haberine göre, Hakkari'deki Cilo ile Sat Dağları bölgesi "milli park" olarak belirlendi. Hakkari Cilo ve Sat Dağları Milli Parkı'nın alanı 27 bin 500 hektar olarak tespit edildi.
Hakkari'deki Cilo ile Sat Dağları bölgesi "milli park" olarak belirlendi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.