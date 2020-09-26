Hakkari'deki Cilo ile Sat Dağları bölgesi "milli park" olarak belirlendi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.











27 BİN 500 HEKTAR

Hakkari Cilo ve Sat Dağları Milli Parkı'nın alanı 27 bin 500 hektar olarak tespit edildi.