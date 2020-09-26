29 Ağustos ve 5 Eylül tarihleri arasında 2 bin 515 kişinin katılımıyla yapılan ankette maske konusunda en az hassasiyeti 25 yaş altının en yüksek hassasiyeti ise 65 yaş üstünün gösterdiği belirlendi. 65 yaş üstünde maske takma oranı yüzde 99 olurken 25 yaş ve altında ise bu oran yüzde 90'lara kadar düştü. Maske takmaya en çok özen gösterenler emekliler ve ev hanımları olurken en az uyum gösterenler ise kendi işini yapanlar ve öğrenciler olarak açıklandı.

