Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 26.09.2020 13:37
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.09.2020 13:40
    ABONE OL

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu talimatı verdi: Somalili genç yetenek Abdi 'ye getiriliyor

    Son dakika haberine göre Somali'de imkansızlıklar içinde yaptığı maket uçak modelleriyle ilgi odağı haline gelen genç yetenek Guled Abdi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun talimatıyla bugün 'ye getirilecek. Kendi imkanlarıyla ulaştığı malzemelerle maket uçak tasarlayan Somalili Abdi'yle ilgili sosyal medyada, T3 Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı 'a atıfta bulunularak, "Somali'nin Bayraktar'ı" yorumları yapılmıştı.

    AA
    Bakan talimatı verdi: Abdi Türkiye'ye getiriliyor

    Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Twitter'daki paylaşımda, "Bakanımız Çavuşoğlu'nun talimatlarıyla ulaştığımız Somalili kardeşimiz Abdi'yi bugün ülkemize getiriyoruz. Teknofest Gaziantep'e katılacak, drone eğitimi alacak ve Türkiye'nin 'Milli Teknoloji Hamlesi' kahramanlarıyla buluşacak. Yanındayız Guled!" ifadelerini kullandı.

    Kendi imkanlarıyla ulaştığı malzemelerle maket uçak tasarlayan Somalili Abdi'yle ilgili , T3 Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı 'a atıfta bulunularak, "Somali'nin Bayraktar'ı" yorumları yapılmıştı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu talimatı verdi: Somalili genç yetenek Abdi Türkiye'ye getiriliyor
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri