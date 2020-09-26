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    Son dakika: , Rodos ve Meis Adası arasında atış tatbikatı için yayınladı

    Son dakika haberi... , Doğu Akdeniz'de yeni duyurusu yayınladı. Rodos ve Meis Adası arasında 2020 tarihinde atış eğitimi yapılacak.

    'den yeni ilanı geldi. Buna göre; Rodos ve Meis Adası arasında 'de atış eğitimi yapılacak.

    NAVTEX NEDİR?
    İngilizce `Navigational text messages´ ifadesinin kısaltması olan Navtex, denizcilere yapılan bir tür uluslararası duyuru işlevi görüyor. Navtex paylaşımlarıyla seyir halindeki gemiler bilgilendiriliyor; tehlike ya da risklere karşı uyarılıyor.

    Kazalar, meteorolojik tahminler, arama kurtarma faaliyetleri gibi durumlar hakkında mesajlar veriliyor. Mesajlar, Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi tarafından yayımlanırken, gemiler bunları Navtex cihazlarıyla algılayıp haberdar oluyor.



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    Haberler Güncel Son dakika: Türkiye, Rodos ve Meis Adası arasında atış tatbikatı için NAVTEX yayınladı
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