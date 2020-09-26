Muratpaşa ilçesi Turgut Reis Caddesi'nde oto galericilik görünümü altında paraya ihtiyacı olan şahıslara yüksek faizlerle borç para vererip, ödeyemeyenleri silahla tehdit ve darp ettikleri, zorla senet imzalattıkları şikayetlerinin ardından polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Şebeke üyelerini teknik takibe alan polis, aylar süren çalışmanın ardından önceki sabah, Antalya merkezli İzmir, Siirt, Ankara ve Erzurum olmak üzere 5 ilde operasyon başlattı. Şok baskında aralarında örgüt lideri K.E'nin de olduğu 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah, mühimmat, senet, kesici ve delici alet, dijital materyaller ile örgüt liderinin ofisinde özel kafeste beslediği, mağdurları korkutmak ve sindirmek amacıyla kullandığı yurda yasadışı yollara sokulmuş 2 metre uzunluğunda piton cinsi yılan da ele geçirildi.

PİTON YILANI İLE KORKUTUYORLARDI

KOM ekipleri yaptıkları çalışmalarda tefecilik şebekesi üyelerinin silahlı suç örgütü hiyerarşisi içerisinde birlikte hareket ettikleri; yine örgüt faaliyetleri kapsamında bir çok nitelikli yağma, tefecilik, kasten yaralama, nitelikli dolandırıcılık ve ateşli silahlar kanunu muhalefet suçlarını işledikleri ve bir çok vatandaşın mağdur edildiğinin tespit etti. Piton yılanı ise para alan kişileri korkutmak amacıyla insanların yüzüne yılanı saldırtmasını sağladığını belirledi.