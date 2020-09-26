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    • 26.09.2020 13:59
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    Son dakika: 'den YDS adaylarına saat uyarısı: Saat 10.00'dan sonra sınav binalarına giriş yok

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (), yarın düzenlenecek Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na (YDS) girecek adaylara saat uyarısında bulundu. Buna göre adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

    AA
    Adaylar dikkat! 10'dan sonra yasak

    'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, YDS'ye girecek adaylara saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacakları hatırlatıldı.

    Adayların, sınava giriş belgesinin yanı sıra nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportlarını yanlarında bulundurmaları gerekecek.

    Bunların dışında Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe veya mavi kartlar, pasaportları bulunmayan vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı da kimlik belgesi olarak kabul edilecek.

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    Haberler Güncel Son dakika: ÖSYM'den YDS adaylarına saat uyarısı: Saat 10.00'dan sonra sınav binalarına giriş yok
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