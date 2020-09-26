ÖSYM YKS takvimi: YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih verildi mi?

YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS ek tercih sonuçları için heyecan dorukta. Üniversite kadrolarına yerleşmek isteyen öğrenciler son olarak ek tercihlerde bulunmuştu. 23 Eylül tarihinde sona eren YKS ek tercih döneminin ardından sonuçlar beklenmeye başlandı. ÖSYM sınav takvimi öğrenciler ve veliler tarafından sorgulanıyor. Peki, YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Geçtiğimiz yıl ek tercih döneminin sona ermesinden 8 gün sonra YKS ek tercih sonuçları açıklanmıştı. Bu yıl da sonuçların Ekim ayı başında açıklanması bekleniyor.
YKS EK TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA!
Ek yerleştirme işlemine alınan tüm adayların sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyurulacak. Yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.
KAYIT İŞLEMLERİ NE ZAMAN?
Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 5-9 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 5-7 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt tarihleri, adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında da yer alacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Kayıt işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi, 2020- YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer almaktadır.