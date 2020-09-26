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    • 26.09.2020 11:22
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    Son dakika: kuzeyine hava harekatı: 3 terörist etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı, 'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde, eylem hazırlığında olduğu belirlenen 3 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

    AA
    Irak kuzeyine hava harekatı

    Milli Savunma Bakanlığı, 'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde, eylem hazırlığında olduğu belirlenen 3 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.




    Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlara kararlılıkla devam edildiği vurgulandı.

    Açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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