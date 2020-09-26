



İstanbul Çavuşbaşı Çayı üzerinde, içme-kullanma ve sanayi suyu temini amacıyla 1952-1955 yılları arasında inşa edilen Elmalı barajı üzerinde oluşan yeşil tabaka bölgede endişeye neden oldu. Elmalı Barajı'nda görülen kötü görüntü sonrası bölge halkında tedirginlik oluştu. Elmalı Barajı, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından yaklaşık olarak 2 yıl önce bakıma alınmıştı.