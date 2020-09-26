65 yaş üstü koronavirüs yasakları nelerdir? Koronavirüs yasakları cezası ne kadar?

Koronavirüs yasakları nelerdir? Koronavirüs yasakları cezası ne kadar? Mart ayından bu yana Türkiye'nin de mücadele ettiği koronavirüse karşı yeni önlemler alınıyor. Ülke genelinde bir yasak kararı yok. Ancak illerdeki vaka sayısı artışına göre Valiliklerden yeni kararlar alınabiliyor. Peki, koronavirüs yasakları nelerdir?
KORONAVİRÜS YASAKLARI!
1 - 65 yaş ve üzerindekiler için sokağa çıkma yasağı var mı?
65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar, her gün 10.00 ile 20.00 arasında sokağa çıkabiliyor. Bunun dışındaki saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor.
65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar arasında işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda ve birlik kimliğinden biriyle belgeleyenler muaf tutuluyor. Kısıtlamayı ihlal edenlere 3 bin 150 liraya kadar idari para cezası verilebiliyor.
2 - 65 yaş ve üzerindekilere şehirlerarası seyahat kısıtlaması var mı?
65 yaş ve üzeri vatandaşlara, 21 Mayıs 2020'den itibaren seyahat izin belgesi almak ve en az bir ay boyunca dönmemek kaydıyla tek yönlü olarak istedikleri yerleşim yerlerine gidiş izni verildi. İzin belgesi alan 65 yaş ve üzeri vatandaşların bilgileri otomatik olarak gidecekleri il valilikleri ile kayıtlı olduğu aile hekimine bildiriliyor. Kayıtlı oldukları aile hekimleri tarafından gerekli takipleri yapılıyor. Seyahatlar için HES kodu da alınması gerekiyor. HES kodu cep telefonu uygulaması ya da SMS ile alınabiliyor.
3- Seyahat izin belgesi için nasıl başvuru yapılıyor?
Seyahat izin belgesi talepleri, elektronik ortamda e-Devlet ve Alo 199 Vefa Destek Hattı üzerinden iletilebiliyor. Başvuru sırasında başvuranın ve beraberindekilerin; evde izolasyon sorgusunun yanı sıra üç yıl içinde organ ve kemik iliği nakli olup olmadığı, immün yetmezliği bulunup bulunmadığı ile böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize girip girmediği sistem üzerinden otomatik olarak sorgulanıyor.
4 - Belgeyi almak için bir kuruluşa gitmek gerekiyor mu?
Hayır. Herhangi bir kurum ya da kuruluşa gitmek gerekmiyor. Başvurular otomatik olarak değerlendirilip sonuçlandırılıyor.
5 - Onay belgesi nasıl alınıyor?
İzin başvurusu kabul edilenlere SMS yolu ile bilgilendirme yapılıyor ayrıca e-Devlet üzerinden başvuru onay belgesi çıktısı da alınabiliyor.
6 - Turizm amaçlı seyahat yapılabiliyor mu?
Evet. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, (son üç yıl içinde organ ve kemik iliği nakli olanlar, immün yetmezliği olanlar ile böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize giren hastalar hariç) "turizm amaçlı seyahat izin belgesi" almak şartıyla istedikleri yerleşim yerine gidebiliyor. Bu belge de Alo 199 Vefa Sosyal Destek Hattı üzerinden veya e-Devlet'ten alınabiliyor.
7 - Turizm amaçlı seyahat yapılabiliyor mu?
Evet. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, (son üç yıl içinde organ ve kemik iliği nakli olanlar, immün yetmezliği olanlar ile böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize giren hastalar hariç) "turizm amaçlı seyahat izin belgesi" almak şartıyla istedikleri yerleşim yerine gidebiliyor. Bu belge de Alo 199 Vefa Sosyal Destek Hattı üzerinden veya e-Devlet'ten alınabiliyor.
8 - Bu belge sadece otel tatili için mi geçerli?
Hayır. Başvuru formunda otel tatili, yazlık/devremülk, kiralık ev/villa ya da karavan tatili gerekçelerinden biri seçiliyor.
9 - Bu belgeyi alabilmek için ne gerekli?
Otel tatili için rezervasyon belgelerini, yazlık/devremülk için tapu örneklerini, kiralık ev/villa tatili için ise kira sözleşmelerini, karavan tatili için karavan sahiplik belgeleri ya da kira sözleşmelerini siteye yüklemek gerekiyor.
10 - 65 yaş ve üzerindekiler düğünlere, nikah törenine katılabiliyor mu?
Gelinle damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşların düğünlere ve nikah törenlerine katılması yasak.