65 yaş üstü koronavirüs yasakları nelerdir? Koronavirüs yasakları cezası ne kadar?

Koronavirüs yasakları nelerdir? Koronavirüs yasakları cezası ne kadar? Mart ayından bu yana Türkiye'nin de mücadele ettiği koronavirüse karşı yeni önlemler alınıyor. Ülke genelinde bir yasak kararı yok. Ancak illerdeki vaka sayısı artışına göre Valiliklerden yeni kararlar alınabiliyor. Peki, koronavirüs yasakları nelerdir?

KORONAVİRÜS YASAKLARI!

1 - 65 yaş ve üzerindekiler için sokağa çıkma yasağı var mı?

65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar, her gün 10.00 ile 20.00 arasında sokağa çıkabiliyor. Bunun dışındaki saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor.

65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar arasında işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda ve birlik kimliğinden biriyle belgeleyenler muaf tutuluyor. Kısıtlamayı ihlal edenlere 3 bin 150 liraya kadar idari para cezası verilebiliyor.