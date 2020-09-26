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    • 26.09.2020 11:32
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    Son dakika: 'ta taksi durağı önünde silahlı kavga: 2 ölü

    Son dakika haberine göre, 'ta taksi durağı önünde çıkan silahlı, sopalı kavgada 3 kişi pompalı tüfekle vurularak, ağır yaralandı. Pompalı tüfekli saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Tedavi altına alınan 3 yaralıdan 2'si öldü. Olay anları ve çevrede yaşanan panik, güvenlik kamerası ile cep telefonu kamerasına yansıdı.

    DHA

    Olay Meydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan taksiciler durak önünde kavga etti. Silah ve sopaların kullanıldığı kavgada bir kişi pompalı tüfekle 3 kişiyi yaralayarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Pompalı tüfekli saldırgan olay yerinden kaçtı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 3 kişiden 2'si öldü. Diğer yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.






    DEHŞET ANLARI KAMERADA
    Öte yandan silahlı kavga anı ve çevrede yaşanan panik güvenlik kamerası ile bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde elinde silah olan kişiyi engellemeye çalışan biri yer alıyor.





    Silah seslerinin duyulması üzerine çevredekiler panikle kaçışıyor. Bir kişinin yerde yaralı olarak yattığı görülüyor. Meydandakiler kendilerini korumak için siper alıyor.

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