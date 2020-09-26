Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 26.09.2020 22:19
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.09.2020 22:19
    ABONE OL

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul'da salgın sürecinde kurulan acil durum hastanelerini ziyaret etti

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da Kovid-19 salgını sürecinde kurulan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi ile Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesini ziyaret etti.

    Bakan Koca, acil durum hastanelerini ziyaret etti

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da salgın sürecinde kurduğumuz Prof. Dr. Feriha Öz, Prof. Dr. Murat Dilmener acil durum hastanelerini ziyaret ettik. Çalışma arkadaşlarımızla mücadelede son durumu inceledik. Kontrol altındaki durumun daha iyi yönetilmesi için tedbirleri her birimiz tavizsiz uygulayalım." ifadelerini kullandı.

    Sağlık Bakanı Koca, paylaşımında hastane ziyaretlerine ilişkin fotoğraflara da yer verdi.


    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul'da salgın sürecinde kurulan acil durum hastanelerini ziyaret etti
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri