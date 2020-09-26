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    • 26.09.2020 11:54
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    Başkan Erdoğan imzaladı! 6 şehirdeki bazı bölgeler 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

    Son dakika haberine göre Adana, , Gümüşhane, İstanbul, ve 'deki bazı bölgeler, "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edildi.

    AA
    Başkan Erdoğan imzaladı! Artık koruma altında

    Bazı doğal sit alanlarının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesi hakkında kararlar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 'de yayımlandı.

    Buna göre, Adana'nın Karataş ilçesindeki Akyatan Lagünü, 'in Ayvalık ilçesindeki Taşlı (Yassı) Ada, Gümüşhane'nin Merkez ilçesindeki Santa Harabeleri, İstanbul'un Tuzla ilçesindeki Kamil Abduş Gölü ve çevresi ile Sakız Adası, 'ın Onikişubat ilçesindeki Döngel Mağarası, 'in Silifke ilçesindeki Göksu Deltası ile Tarsus ilçesindeki Tarsus Dalyanı'nın koruma statülerinin yeniden değerlendirilmesi sonucunda, bazı bölgelerin "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edilmesine karar verildi.

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