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    • 25.09.2020 16:14
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    ' Yuma' adlı savaş gemisi ’e iniyor

    Son dakika haberine göre Deniz Kuvvetleri'ne ait 8 borda numaralı ' Yuma' adlı savaş gemisi Boğazı'ndan geçerek, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

    İHA
    Haberler Güncel 'USNS Yuma' adlı ABD savaş gemisi Akdeniz’e iniyor
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