Marmara Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan ABD Donanması'na ait 103 metre uzunluğundaki transfer gemisi 'USNS Yuma', saat 13.30 sıralarında Çanakkale'den geçiş yaptı.
ABD savaş gemisine, 1 Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti. 36 millik Çanakkale boğaz geçişi sonrası savaş gemisinin Ege Denizi'ni geçtikten sonra Akdeniz'e doğru ilerleyeceği bildirildi.
ABD savaş gemisine, 1 Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti. 36 millik Çanakkale boğaz geçişi sonrası savaş gemisinin Ege Denizi'ni geçtikten sonra Akdeniz'e doğru ilerleyeceği bildirildi.