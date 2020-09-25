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    • 25.09.2020 16:13
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    FETÖ’nün Doktor ve Akademisyen Yapılanması’na operasyon! Biruni Üniversitesi Hastanesi'nin başhekimine FETÖ gözaltısı

    İstanbul Emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ’nün Doktor ve Akademisyen Yapılanması’na düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 56 şüpheli arasında Biruni Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Mahir Cengiz ve Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Öğretim Görevlisi Profesör Ali Buldu’nun da olduğu iddia edildi.

    Emir Somer
    Sabah
    O hastanenin başhekimine FETÖ gözaltısı

    İstanbul Emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ'nün Doktor ve Akademisyen Yapılanması'na düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 56 şüpheli arasında Biruni Üniversitesi Hastanesi Baş Hekimi Mahir Cengiz ve Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Öğretim Görevlisi Profesör Ali Buldu'nun da olduğu iddia edildi.

    Operasyonda ayrıca Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği'nde çalışan Operatör Doktor Eyüp Varol'un da gözaltına alındığı ifade edildi.

    Varol'un Pandemi servisinde görev yaptığı iddia edildi.

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    Haberler Güncel FETÖ’nün Doktor ve Akademisyen Yapılanması’na operasyon! Biruni Üniversitesi Hastanesi'nin başhekimine FETÖ gözaltısı
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