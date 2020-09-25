Ücretli öğretmenlik sonuçları 2020! İl Milli Eğitim Müdürlüğü ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları açıklayan iller!

Ücretli öğretmenlik sonuçları merakla bekleniyor. 2020 ücretli öğretmenlik sonuçları açıklanmaya başlandı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü sayfalarından ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları duyuruluyor. Bazı illerde sonuçları açıklanmaya başlanırken bazı illerden ise henüz sonuçlar gelmedi. Peki, ücretli öğretmenlik sonuçları nasıl öğrenilir?
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Bazı iller için başvuru sonuçları açıklaması geldi. Başvurduğunuz ilin ve ilçenin müdürlük sayfalarına bakarak sonuç duyurusu gelip gelmediğini öğrenebilirsiniz.
DUYURULAR GELİYOR!
Yayımlanan sonuç duyuruları şu şekilde:
"İlimiz Milli Eğitim Müdürlüğünce 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı I. Dönem için ücretli öğretmen olarak görevlendirilmek üzere aranarak kendisine tebliğ yapılan ilgililerin hazırlaması gereken belgeler:
1- Nüfus Cüzdanı
2- Diploma/Formasyon belgesi
3- e-devlet üzerinden mezuniyet belgesi
4- KPSS Sonuç Belgesi
5- Adli Sicil Kaydı
6- Sağlık Raporu (Aile Hekiminden)
7- Ziraat Bankası Bolu Merkez Şubeden açılacak maaş hesabı İban Numarası (Onaylar çıktıktan sonra Milli Eğitim Müdürlüğüne elden teslim edilecektir)
8-Özel Eğitim branşı için görevlendirilmek üzere arananlardan Özel Eğitim Setifikası"
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK MAAŞI
Ücretli öğretmenlik maaşı 2020 yılında bir miktar arttı. Ücretli öğretmenlik maaşları ders saatine göre 16 TL aldıkları için ortalama olarak aylık 2.000 TL tutarından bir maaş almaktadırlar. Ücretli öğretmenlikte belirli bir saati aştıktan sonra Asgari Geçim İndirimi de hesaba katılacağını hatırlatalım. Ücretli öğretmenlik maaşları her ayın 1-15 arası yatırılmaktadır. Ek ders ücreti de almamaktadırlar.
GİRİLEN SAATE GÖRE MAAŞ
Bir ücretli öğretmen, girdiği ders basına maaş ödemesi alır. Öğretmenlerin aylık girdiği ders sayısı hesaplanır ve ders sayısına göre her ay öğretmenlere maaş ödemesi yapılır.
Gündüz ek ders ücreti: 17,22 TL
Gece ek ders ücreti: 18,45 TL
Özel eğitim ek ders ücreti: 21,54 TL
Takviye kursu ek ders ücreti: 34, 45 TL
ANAOKULU ÖĞRETMENİ MAAŞI
Anasınıfı öğretmeni maaşı ortalama 2490 TL olarak hesaplanmıştır. En düşük olarak 2020 TL en yüksek ise 3130 TL almaktadırlar.
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ MAAŞLARI
Okul öncesi öğretmenliği maaş durumu merak edilenler arasındaydı. Okul öncesi öğretmeni maaşı ortalama 2750 TL olarak hesaplanmıştır. En düşük 2020 TL olurken en yüksek ise 3610 olarak belirlenmiştir.