Ücretli öğretmenlik sonuçları 2020! İl Milli Eğitim Müdürlüğü ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları açıklayan iller!

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK MAAŞI

Ücretli öğretmenlik maaşı 2020 yılında bir miktar arttı. Ücretli öğretmenlik maaşları ders saatine göre 16 TL aldıkları için ortalama olarak aylık 2.000 TL tutarından bir maaş almaktadırlar. Ücretli öğretmenlikte belirli bir saati aştıktan sonra Asgari Geçim İndirimi de hesaba katılacağını hatırlatalım. Ücretli öğretmenlik maaşları her ayın 1-15 arası yatırılmaktadır. Ek ders ücreti de almamaktadırlar.

GİRİLEN SAATE GÖRE MAAŞ

Bir ücretli öğretmen, girdiği ders basına maaş ödemesi alır. Öğretmenlerin aylık girdiği ders sayısı hesaplanır ve ders sayısına göre her ay öğretmenlere maaş ödemesi yapılır.

Gündüz ek ders ücreti: 17,22 TL

Gece ek ders ücreti: 18,45 TL

Özel eğitim ek ders ücreti: 21,54 TL

Takviye kursu ek ders ücreti: 34, 45 TL