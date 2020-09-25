Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hatay Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleriyle müşterek olarak yürüttükleri çalışmalar neticesinde bir araçla uyuşturucu taşındığını tespit etti. Konya Ereğli karayolu uygulama noktasında, polisin 'dur' ihtarında bulunduğu sürücü kaçmaya başladı.

Yaşanan kovalamacanın ardından araç durdurulurken, sürücüsü ve yanında bulunan şahıs gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada, 43 bin 200 adet uyuşturucu hap maddesi ele geçirildi. Emniyete götürülen 2 şüpheli hakkında, uyuşturucu madde ticareti yapmak/nakletmek suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.

Öte yandan, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Meram ilçesinde şüphe üzerine durdurduğu bir araçta 777 adet uyuşturucu hap, Seydişehir ilçesinde durdurulan bir araçta da 132 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Selçuklu ilçesinde bir ikamette ve bir araçta yapılan aramada, 10 bin 875 adet uyuşturucu hap ve uyuşturucu ticaretinden temin edildiği tahmin edilen 15 bin 990 lira nakit para ele geçirdi. Üç ayrı olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınırken, şüpheliler hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak işlem yapıldı.