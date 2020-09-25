Ezhel kimdir? Rapçi Ezhel gerçek adı nedir? Başkan Erdoğan’a küfreden Ezhel kaç yaşında, nereli?

EZHEL KİMDİR?

Müzik hayatına rap solo olarak başlayan Ezhel, 2008 yılında Keişan ile yaptığı seri ile adını duyurmayı başardı. Zamanla yıldızı parlayan Ezhel, 2011 yılında rap dünyasının ünlü isimleri ile birlikte düet yapma fırsatı yakaladı. Kamufle, Red, Anıl Piyancı, Keişan, Grogi, İndigo ve Nomad ile birlikte çıkardığı Sekiz isimli parça ile çok daha geniş kitlelere ulaşmayı başardı.

Hiphoplife tarafından desteklenen Freestyle King 2 yarışmasında 16 yarışmacı arasında 1. olmuştur. Son olarak yine Hiphoplife tarafından desteklenen Organize Oluyoruz vol. 2 albümüne "Yaprak Düşerse" şarkısı ile katkıda bulunmuştur.