Ezhel kimdir? Rapçi Ezhel gerçek adı nedir? Başkan Erdoğan’a küfreden Ezhel kaç yaşında, nereli?

Rapçi Ezhel kimdir? Ezhel gerçek adı nedir? Başkan Erdoğan hakkında küfürlü paylaşımda bulunan Ezhel kimdir, kaç yaşında, nereli sorularına yanıt aranmaya başlandı. Şarkılarında gençleri uyuşturucuya özendirmesiyle bilinen Ezhel'den Başkan Erdoğan'ı hedef alan şok sözler geldi. Sosyal medyada büyük tepkiye yol açan paylaşımın ardından Ezhel kimdir? Ezhel gerçek adı nedir sorularına yanıt aranmaya başlandı.
EZHEL GERÇEK ADI NEDİR?
Ömer Sercan İpekçioğlu, bilinen adıyla Ezhel (d. 1 Temmuz 1990, Ankara),Türk rapçi ve söz yazarıdır.
EZHEL KİMDİR?
Müzik hayatına rap solo olarak başlayan Ezhel, 2008 yılında Keişan ile yaptığı seri ile adını duyurmayı başardı. Zamanla yıldızı parlayan Ezhel, 2011 yılında rap dünyasının ünlü isimleri ile birlikte düet yapma fırsatı yakaladı. Kamufle, Red, Anıl Piyancı, Keişan, Grogi, İndigo ve Nomad ile birlikte çıkardığı Sekiz isimli parça ile çok daha geniş kitlelere ulaşmayı başardı.
Hiphoplife tarafından desteklenen Freestyle King 2 yarışmasında 16 yarışmacı arasında 1. olmuştur. Son olarak yine Hiphoplife tarafından desteklenen Organize Oluyoruz vol. 2 albümüne "Yaprak Düşerse" şarkısı ile katkıda bulunmuştur.
2017 yılında Ais Ezhel olan mahlasını sadece Ezhel yaparak kariyerine devam etme kararı aldı. İlk resmi albümü olan Müptezhel, Mayıs 2017 tarihinde yayınlandı.
24 Mayıs 2018 tarihinde bazı şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği ve kullanımını kolaylaştırdığı iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklandı. 19 Haziran 2018 tarihinde beraat etti.