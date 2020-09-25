"ZATÜRRE VE GRİP AŞISI SİZİ COVİD-19'UN YAPTIĞI ZATÜRREDEN KORUMAZ"

Son zamanlarda insanlarda grip ve zatürre aşıları konusunda yanlış bir algının oluştuğunu belirten Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz, "Zatürre ve grip aşısı sizi Covid-19'un yaptığı zatürreden korumaz. Zatürre aşısı başka bir mikroorganizmanın neden olduğu zatürreden koruyan bir aşıdır. Grip aşısı da gribin ağır seyretmemesi için her sene, özellikle de bu sonbahar aylarında vurulan bir aşıdır. Bu sene Covid-19'un yaygın olarak görünmesi nedeniyle grip ve zatürre aşılarına olan talep de ciddi anlamda arttı. Hatta bu talep bazen Aile Sağlığı Merkezlerinde ciddi kalabalıklaşmalara ve ne yazık ki sağlık personellerine fiziki ve sözlü şiddete kadar vardı. Zatürre veya gribi Covid-19 ile eş zamanlı geçirdiğinde daha yüksek olabilecek risk grubunda kişiler var. Bu hastaların kimler olduğuna yönelik olarak da şuan da Bilim Kurulumuzun da bir rehber hazırlığı devam ediyor" diye konuştu.