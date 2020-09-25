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    • 25.09.2020 17:32
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    Son dakika: 'te terör operasyonu: 7 gözaltı

    Son dakika haberine göre, merkezli 3 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Açıklamada, terör örgütleri ve bu örgütlerin gerçekleştirdikleri eylemlere karşı mücadelenin, halkın desteğini alan güvenlik güçlerince kararlıkla devam edeceği vurgulandı.

    AA
    Bitlis'te terör operasyonu: 7 gözaltı

    merkezli 3 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

    Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube görevlilerince dün, "terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak" ve "terör örgütü propagandası" suçlamasıyla 7 şüpheliye yönelik Bitlis merkez, Tatvan ve Güroymak ilçeleri ile İstanbul ve 'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

    Operasyonda, A.K, B.S, H.D, M.Ş.Ç, M.S.G, H.E. ve H.K. gözaltına alındı, şüphelilerin adreslerindeki aramalarda ise çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

    Açıklamada, terör örgütleri ve bu örgütlerin gerçekleştirdikleri eylemlere karşı mücadelenin, halkın desteğini alan güvenlik güçlerince kararlıkla devam edeceği vurgulandı.

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