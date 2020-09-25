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    • 26.09.2020 06:14
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    Son dakika: ’da / terör örgütüne operasyon: 7 gözaltı

    Son dakika haberine göre, ’da / terör örgütüne yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin, öncesinde Afrin bölgesinde terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği ve yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı belirtildi.

    AA
    İstanbul’da PKK operasyonu: 7 gözaltı

    Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, / terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, kentin farklı ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

    Özel harekat timlerinin de katıldığı operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

    Adreslerde yapılan aramalarda dijital materyal ve örgüt dokümanları ele geçirildi.

    Şüphelilerin, öncesinde Afrin bölgesinde terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği ve yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı öğrenildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: İstanbul’da PKK/KCK terör örgütüne operasyon: 7 gözaltı
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