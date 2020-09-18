Yunan gazetesinin Başkan Erdoğan'la ilgili alçakça bir manşet attığını söyleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yunan Büyükelçiyi bakanlığa çağırdık" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, "Bizim yayın organlarımızda bazı Yunan siyasetçilere eleştiri olur, bizi de eleştirirler, daha da ağır olur, üzülürüz ama olabilir. Ama hakaret küfür, basın özgürlüğü içinde değerlendirilmemelidir. Bunun Yunan Dışişleri'nin yaptığı açıklamayı olumlu buluyoruz." ifadelerini kullandı.

'MAALESEF SEVİYE BU, GEREKLİ İŞLEMLERİ YAPACAĞIZ'

Çavuşoğlu, "Eğer basın özgürlüğü ile bağdaştırmıyorlarsa hukuki olanı yapmak onların sorumluluğundadır. İletişim Başkanlığımız da gerekli girişimi yapıyor. Yunanistan'ın birçok konuda Türkiye'de olan birçok meselelerinde olumlu adım atamamasının sebebi de işte bu kamuoyunun duygusunu yansıtan basındır. Ben bunu gördüm, maalesef seviye bu, gerekli işlemleri yapacağız." dedi.

'KIBRIS'LA İLGİLİ HER TÜRLÜ ADIMI ATTIK'

Kıbrıs'ta durumun sorulmasının üzerine Çavuşoğlu, "Kıbrıs'ta seçim arifesindeyiz. Elbette Kıbrıs Türk halkının iradesi sandığa yansır. Diğer taraftan Kıbrıs müzakereleri var. Bu müzakerelerde herkes görüşlerini söyleyebilir. Bunu seçim malzemesi haline getirilmesini doğru bulmuyoruz. Kıbrıs'la ilgili attığımız adımlar ortada. İktidara geldiğimizden bu yana her türlü adımı attık, çabaları destekledik. Annan planı başarısız oldu. Rum tarafı yüzde 75'le reddetti. Türk tarafından güçlü bir destek çıktı. Kimin çözüm istediğini, kimin istemediğini gördük. En son Dışişleri Bakanı olduktan sonra bir müzakere süreci başladı, biz güçlü bir şekilde destekledik. Cenevre'deki müzakereler kısaydı, biraz daha zaman verelim dedik." değerlendirmesinde bulundu.