Görüşmede Sırbistan'daki otoyol projeleri, yeni yatırım alanları ve siyasi konuları ele aldıklarını aktaran Vucic, ayrıca Türkiye-Sırbistan-Bosna Hersek üçlü zirve toplantıları ile Sırbistan'da inşa edilmesi planlanan ortak sanayi bölgesi hakkında da fikir alışverişinde bulunduklarını dile getirdi.

"BAŞKAN ERDOĞAN'IN KOSAVA İLE İLGİLİ TUTUMUNU DİNLEDİM"

Sırbistan ile Kosova arasındaki diyalog sürecini de görüştüklerini söyleyen Vucic, "Sayın Erdoğan'ın bu mesele hakkındaki tutumunu dinledim ve ben de tutumumuzu kendisine anlattım. Kendisi Sırbistan'a karşı saygıyla yaklaşıyor." ifadelerini kullandı.