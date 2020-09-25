Görüşmede Sırbistan'daki otoyol projeleri, yeni yatırım alanları ve siyasi konuları ele aldıklarını aktaran Vucic, ayrıca Türkiye-Sırbistan-Bosna Hersek üçlü zirve toplantıları ile Sırbistan'da inşa edilmesi planlanan ortak sanayi bölgesi hakkında da fikir alışverişinde bulunduklarını dile getirdi.
"BAŞKAN ERDOĞAN'IN KOSAVA İLE İLGİLİ TUTUMUNU DİNLEDİM"
Sırbistan ile Kosova arasındaki diyalog sürecini de görüştüklerini söyleyen Vucic, "Sayın Erdoğan'ın bu mesele hakkındaki tutumunu dinledim ve ben de tutumumuzu kendisine anlattım. Kendisi Sırbistan'a karşı saygıyla yaklaşıyor." ifadelerini kullandı.
Vucic, Sırbistan'a saygı duyan herkese aynı çerçevede karşılık verdiklerini belirterek, Türkiye ile hiçbir konuda fikir ayrılığı yaşamak istemediklerini vurguladı.
"TÜRKİYE EN ÖNEMLİ BÖLGESEL GÜÇLERDEN BİRİ"
İki ülke arasında mükemmel bir iletişim olduğunun altını çizen Vucic, "Bu bizim açımızdan çok önemli, zira Türkiye en önemli bölgesel güçlerden biri olmasının yanı sıra dünya çapında da her geçen gün daha önemli bir konuma gelen bir güç." şeklinde konuştu.
Vucic, Türkiye'nin coğrafi, ekonomik, kültürel ve diğer potansiyelinin çok büyük olduğunu kaydederek, Türkiye ile iyi ilişkilerin Sırbistan için önemine işaret etti.
"TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİMİZİ KORUMAK İSTİYORUZ"