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    • 25.09.2020 19:25
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    Meclis Başkanı 'tan 'ye tepki: Samimi ise, dâhil birçok ülkede darbelere destek veren politikalarının hesabını dünya halkları önünde vermelidir

    Büyük Millet Meclisi Başkanı , " Başkanı 'yi, Türkiye'yi ABD'deki iç siyasi hesaplaşmalarında kullandığı sakil dilin konusu ve muhatabı haline getirerek ülkemizle ilgili cahilane ve saygısız nitelendirmelerde bulunmasından dolayı esefle kınıyorum" ifadeleriyle tepki gösterdi.

    DHA
    Meclis Başkanı'mız ABD Temsilciler Meclisi Başkanı'nı nakavt etti

    TBMM Başkanı Şentop, Twitter'daki hesabından ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin Türkiye'ye yönelik ifadelerine tepki gösterdi. Şentop, Türkiye'nin 144 yıllık parlamento ve anayasa geleneğiyle, dünyanın en köklü demokrasilerinden birisi olduğunu belirterek, "Türkiye, 100 yıl önce işgali sona erdiren Millî Mücadelesi'ni bile Meclis idaresinde ve millî iradeye dayanarak yürüten bir devlettir. Nancy Pelosi, demokrasi hassasiyeti konusunda samimî ise, kullanışlı diktatörleri ve darbeci generalleri meşru liderlere tercih eden ve Türkiye dâhil birçok ülkede darbelere destek veren ABD politikalarının hesabını dünya halkları önünde vermelidir. N.Pelosi ve türdeşi politikacılara, başka ülkelere, hususen Türkiye'ye saldırarak seçim kampanyası yürütmemelerini; ikiyüzlü bazı Batılı politikacılar tarafından itibarsızlaştırılmış 'demokrasi' kavramına sığınmadan politika yapılabileceğini öğrenmelerini tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.
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    Haberler Güncel Meclis Başkanı Mustafa Şentop'tan Nancy Pelosi'ye tepki: Samimi ise, Türkiye dâhil birçok ülkede darbelere destek veren ABD politikalarının hesabını dünya halkları önünde vermelidir
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