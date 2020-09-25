



"MOBİL İLAÇ DAĞITIM MERKEZİ BULAŞ RİSKİNİ AZALTTI"

Pozitif hastaların bulaş riskini azaltmak için kurulan ve hastalara ilaçlarını götüren Mobil İlaç Dağıtım Merkezi de salgınla mücadeleye büyük katkı sağladı. Konya Valisi Vahdettin Özkan, son 2 ayda salgınla mücadele için hazırladıkları eylem planı kapsamında ilk olarak, salgını önlemek için analiz birimi kurduklarını belirtti. Vali Özkan, "Eve gönderilen hastalarımızla ilgili hastanelerimizde teşhis konulduğu, testlerin sonucu netleştiği zaman, doktorlarımız ilaçları reçete haline getiriyor ve ilaç dağıtım merkezine bildiriyor. Mobil ilaç dağıtım ekibi ilaçları hastalarımıza teslim ediyor. Mobil ilaç dağıtım servisimiz, il merkezinde 12 ekip, dış ilçelerimizde her sağlık müdürlüğümüzün kendi ekibini oluşturmasıyla bu faaliyet icra ediliyor. Bununla pozitif olan insanın, tekrar tekrar hastaneye gelmesini önlemiş oluyoruz. Dolayısıyla bulaşın önlenmesi yönünde ciddi anlamda tedbir alıyoruz. Hızlı bir şekilde tedaviye başlamış oluyoruz. Daha ileri aşama zatürre gibi komplikasyonu önlemiş oluyoruz" dedi.

