CHP'li Barış Yarkadaş'tan çarpıcı İYİ Parti açıklaması!

CHP 26. Dönem milletvekili olan gazeteci Barış Yarkadaş, Gürkan Hacır'ın Halk TV'deki programında yaptığı çarpıcı İYİ Parti çıkışıyla gündeme oturdu.

İYİ PARTİ'DE 18 VEKİL KONGRE SONRASI HAREKETE GEÇTİ

İYİ Partili vekillerin toplantı yaptığını söyleyen Yarkadaş şu ifadeleri kullandı:

İYİ Parti'de bugün 14 milletvekili Zoom üzerinden toplantı yaptı. 4 kişinin de mazeret gösterip gelmediğini öğrendim. Bu milletvekilleri pazar günü yapılan kongredeki tartışmaları ve partinin götürülmek istendiği istikameti konuştu. Bir milletvekili ile konuştum toplantıya katılan. Biz İYİ Parti kurulurken böyle Bir şey hayal etmedik. Delegeye müdahale etme, delegeyi kontrol etme gibi. Delegenin bu denli yönlendirilmesini hayal etmedik. Partinin çizgisinin farklı bir yere çekilmesinden endişeleniyoruz.