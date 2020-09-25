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    • 25.09.2020 17:00
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    ? Yazım yanlışları sık rastlanan bir durumdur ve hoş görülmez. Yazım hataları yapmamak için TDK sözlüğü online olarak sık sık ziyaret edilir ve pek çok kelimenin doğru yazılış şekline bakılır. Bir tane sözcüğü de en çok araştırılanlardan biridir ve ayrı mı yoksa bitişik mi yazıldığı merak edilir. Peki , ? İşte örneklerle yanıtı…

    takvim.com.tr
    Bir tane TDK'ya göre nasıl yazılır? Birtane mi, bir tane mi?

    Kitap, köşe yazısı, haber, makale vs. yazım yanlışlarına çok dikkat etmek gerekir. Özellikle basılı yayında yazım hatalarının olmamasına ayrı bir önem verilir. Dolayısıyla TDK en sık ziyaret edilen online mecralar arasında yer alır. Peki bir tane TDK'ya göre nasıl yazılır? Birtane mi, bir tane mi olarak mi cümle içerisinde kullanılır? "Bir tane" kelimesinin yazılışı haberimizde yer alıyor.

    BİR TANE NE DEMEK?

    1- Bir adet.

    2- Biricik, eşsiz, yegâne.

    BİR TANE NASIL YAZILIR?

    Bu kelimenin bir tane mi, birtane mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı bir tane şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.

    birtane (Yanlış kullanım)
    bir tane (Doğru kullanım)

    Cümle içinde kullanımı:

    "Sevgili dostum, sen bir tanesin!"
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