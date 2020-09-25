Kitap, köşe yazısı, haber, makale vs. yazım yanlışlarına çok dikkat etmek gerekir. Özellikle basılı yayında yazım hatalarının olmamasına ayrı bir önem verilir. Dolayısıyla TDK en sık ziyaret edilen online mecralar arasında yer alır. Peki bir tane TDK'ya göre nasıl yazılır? Birtane mi, bir tane mi olarak mi cümle içerisinde kullanılır? "Bir tane" kelimesinin yazılışı haberimizde yer alıyor.