2 ay süre verilmişti... Cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek?

Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? Cezaevi izinleri uzatıldı mı? Daha önce 2 ay uzatılan cezaevi izinlerinin uzatılıp uzatılmayacağı gündem oldu. Yaklaşık 60 bin hükümlüyü ilgilendiren konuyla ilgili CTE açıklamaları yakından takip ediliyor. 30 Temmuz'da sona ermesi gereken açık cezaevi izinleri, Koronavirüs salgını nedeniyle 2 ay uzatılmıştı. Böylelikle izinler 30 Eylül tarihinde sona erecek. Peki, cezaevi izinleri uzatıldı mı? İşte detaylar…

CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?

CTE resmi internet adresi üzerinden yayımlanan duyuruda mahkumlar için coronavirüs izninin 31 Temmuz tarihi itibarıyla 2 ay daha uzatıldığına yer verildi. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından duyurulan tarihe göre açık cezaevi izinleri 30 Eylül'de sona erecek.