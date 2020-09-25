25 Eylül koronavirüs tablosundaki son durum vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Milyonlar Sağlık Bakanlığı'ndan yapılacak açıklamaya odaklandı. Bilindiği üzere Sağlık Bakanlığı günün güncel koronavirüs tablosunu vatandaşlarla paylaşıyor. Dün 113 bin 317 Kovid-19 testi yapıldı, 1721 kişiye hastalık tanısı konuldu, 74 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Peki, bugün koronavirüs vaka ve ölüm sayısı kaç oldu? İşte 25 Eylül koronavirüs tablosu

BUGÜN KORONAVİRÜS VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanlığı 25 Eylül vefat ve vaka sayısını henüz açıklamadı. Bakanlıktan ilerleyen saatlerde açıklama yapılacak. Açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde vefat ve vaka sayıları anlık olarak yer alacaktır.