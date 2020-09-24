Türkay Dereli kimdir? Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli kim?

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Türkay Dereli kimdir? Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla 6 üniversiteye yeni rektör ataması duyuruldu. Hasan Kalyoncu Üniversitesi'ne Prof. Dr. Türkay Dereli atandı. Başkan Erdoğan, söz konusu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı. Peki, Türkay Dereli kimdir?
TÜRKAY DERELİ KİMDİR?
Prof. Dr. Türkay Dereli, 1992 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Gaziantep Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Dereli, lisansüstü çalışmalarını tamamlayarak Gaziantep Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde Yardımcı Doçent (Dr. Öğretim Üyesi) olarak çalışmaya başlamıştır.
2002 yılında Doçent unvanını alan Prof. Dr. Türkay Dereli, 2007 yılında Profesörlük kadrosuna atanmıştır.
Endüstriyel ve güncel araştırma projeleri ile ulusal ve uluslararası konferans organizasyonlarında görev almıştır. Türkiye'deki ilk yenilik merkezi ile bilişim ve hızlı prototipleme laboratuvarlarının Gaziantep'te kurulması için çalışmıştır.
Çok sayıda özgün makale, tebliğ ve kitapları yayınlanmıştır. Web of Science kayıtlarına göre; SCI/SCI-E/SSCI indeksli dergilerde 70'in üzerinde eseri yayınlanmış olup h-indeks sayısı 22 olan Prof. Dr. Türkay Dereli'nin bu yayınlarına 1500'e yakın atıf verilmiştir.
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA
Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Gaziantep ilinde bulunan bir vakıf üniversitesidir. 30 Temmuz 2008 tarihinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'de Gaziantep Eğitim ve Hizmet Vakfı tarafından üniversite kurulması, 5799 ve 5796 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanunla gerçekleşmiştir.
Başkanlığını Hasan Kalyoncu'nun yaptığı Gaziantep Eğitim ve Hizmet Vakfı bünyesinde kurulan Gazikent Üniversitesinin temeli, 4 Aralık 2008'de Gaziantep'te atılmıştır. Eğitim hayatına "Gazikent" adıyla başlayan ve ilk öğrencilerini 2009-2010 yılında alan üniversite, 1 Temmuz 2012 yılında "Hasan Kalyoncu Üniversitesi" adını almıştır. Hasan Kalyoncu Üniversitesi; tarihi İpek Yolu'nun önemli bir kavşağı olan Gaziantep'te, "eğitim, araştırma ve yenilik" odaklı bir üniversite olmak amacıyla Güneydoğu Anadolu Bölgesinin ilk vakıf üniversitesi olarak kurulmuştur.