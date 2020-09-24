Türkay Dereli kimdir? Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli kim?

2002 yılında Doçent unvanını alan Prof. Dr. Türkay Dereli, 2007 yılında Profesörlük kadrosuna atanmıştır.

Endüstriyel ve güncel araştırma projeleri ile ulusal ve uluslararası konferans organizasyonlarında görev almıştır. Türkiye'deki ilk yenilik merkezi ile bilişim ve hızlı prototipleme laboratuvarlarının Gaziantep'te kurulması için çalışmıştır.

Çok sayıda özgün makale, tebliğ ve kitapları yayınlanmıştır. Web of Science kayıtlarına göre; SCI/SCI-E/SSCI indeksli dergilerde 70'in üzerinde eseri yayınlanmış olup h-indeks sayısı 22 olan Prof. Dr. Türkay Dereli'nin bu yayınlarına 1500'e yakın atıf verilmiştir.