



PENÇE DARBESİ

Kandil'e açılan kapı olarak da bilinen Hakurk Vadisi'nde 27 Mayıs 2019'da Pençe- 1 operasyonu başladı. Şekif Dağı, Lolan Suyu, Rewanduz ve Selek bölgeleri temizlendi. 12 Temmuz'da Kandil eteklerindeki Bradost alanı olarak bilinen Erbil'in Soran İlçesinin Sidekan beldesine kadar genişledi ve Pençe- 2 operasyonu başlatıldı. 97 terörist öldürüldü. 23 Ağustos'ta Hakkâri-Şırnak sınır hattındaki Haftanin-Sinaht Vadisinde Pençe-3 harekatı için düğmeye basıldı. 15 Haziran 2020'de ise Pençe-Kartal harekâtı başladı. 81 kamp ve eğitim alanı yerle bir edildi. 17 Haziran'da Pençe-Kaplan harekatı başlatıldı.